Polizei Bochum

POL-BO: Seniorin verstirbt nach schwerem Unfall in Bochum

Bochum (ots)

Nach dem schweren Unfall am Donnerstag, 7. Mai, in der Bochumer Innenstadt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/6270870) ist die lebensgefährlich verletzte Seniorin verstorben.

Ein Autofahrer (48, aus Duisburg) war am Vormittag von der Brückstraße auf die Herner Straße abgebogen, hatte daraufhin rückwärts rangiert und die Seniorin erfasst, die gerade den Fußgängerüberweg überquerte. Mit lebensgefährlichen Verletzungen war die Frau in eine Klinik eingeliefert worden, wo sie kurz darauf verstarb.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

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