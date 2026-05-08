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Polizei Bochum

POL-BO: Raub in der Innenstadt - Täter flüchten mit Beute

Bochum (ots)

Am Donnerstag, 7. Mai, ist es in der Bochumer Innenstadt zu einem Raubdelikt gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Gegen 23.20 Uhr hielt sich ein 29-jähriger Bochumer an der Bongardstraße im Bereich des Abganges zur U-Bahn-Haltestelle "Rathaus Süd" auf, als ihm sein Mobiltelefon unvermittelt aus der Hand gerissen wurde.

Der Bochumer verfolgte den Täter, wurde jedoch von einer weiteren unbekannten Person durch Tritte und Schläge attackiert.

Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin gemeinsam mit mehreren weiteren unbekannten Personen und der Beute in Richtung Hauptbahnhof.

Die beiden Hauptverdächtigen können wir folgt beschrieben werden:

1. Person:

   - männlich
   - "dunkelhäutig"
   - ca. 180cm groß
   - schwarze Cornrolls oder Dreadlocks
   - dunkel bekleidet
   - Kapuze über dem Kopf
   - dunkle Umhängetasche

2. Person:

   - männlich
   - ca. 175cm groß
   - dunkel bekleidet
   - auffällig dicke Lippen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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