Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef

FW Bad Honnef: Gelenkbus in Vollbrand auf der A3

Bild-Infos

Download

Autobahn A3 Richtung Köln, 26.04.2026 23:26 Uhr (ots)

Um 23:26 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef zu einem brennenden Bus auf die A3 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich wenige hundert Meter vor der Anschlussstelle Siebengebirge. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand der Gelenkbus bereits in Vollbrand. Fahrgäste befanden sich nicht an Bord. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Aufgrund der schlechten Löschwasserversorgung auf der Autobahn wurde zeitnah der Löschwassertransportwagen (TW 14000) der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter zur Einsatzstelle nachalarmiert - das Fahrzeug verfügt über einen 14.000 Liter fassenden Wassertank.

Insgesamt fünf Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer. Um ein Wiederaufflammen von Glutnestern zu verhindern, wurde neben Wasser auch Löschschaum eingesetzt.

Die Einsatzmaßnahmen zogen sich bis ca. 3:30 Uhr hin. Die Bergung des Busses übernahm ein Spezialunternehmen im Laufe des Vormittags.

Im Einsatz befanden sich rund 35 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Autobahnpolizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef, übermittelt durch news aktuell