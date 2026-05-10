Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Wohnungseinbruch in Herne-Wanne - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Am Freitag, 8. Mai, ist es in Herne-Wanne zu einem versuchten Wohnungseinbruch gekommen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Kenntnisstand machte sich ein unbekannter Tatverdächtiger gegen 10.45 Uhr an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Rottfeld zu schaffen. Hierbei wurde er von dem Wohnungseigentümer überrascht und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wird beschrieben als ca. 30 Jahre alter, 185 cm großer Mann, der mit einer braunen Jogginghose und einer blauen Basecap bekleidet war.

Wer hat etwas gesehen? Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen.

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