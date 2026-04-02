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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Füße auf Sitz führen zu Auseinandersetzung

Esslingen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 82 Jahre alten Mann und zwei Frauen im Alter von 17 und 19 Jahren ist es am Mittwochmittag (01.04.2026) in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge legten die beiden Reisenden gegen 14:15 Uhr ihre Füße auf den gegenüberliegenden Sitz ab, woraufhin der 82-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit sie gebeten hatte, diese wieder herunterzunehmen. Nachdem die beiden 17- und 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen seine Bitte ignoriert haben sollen, drückte der 82-Jährige nach derzeitigem Kenntnistand, den Kopf der Älteren nach unten, wodurch sie sich ihre Nase am Knie anschlug. Im weiteren Verlauf soll die jüngere Reisende über die Sprechtaste Kontakt zum Lokführer aufgenommen und ihm den Vorfall gemeldet haben. Infolgedessen stieß sie der 82-Jährige wohl weg. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen die Beteiligten beim Halt der S1 in Esslingen Zell an und unterzogen sie den polizeilichen Maßnahmen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der Nötigung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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