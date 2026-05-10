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Polizei Bochum

POL-BO: Gleichgewicht verloren - Kind (5) bei Zusammenstoß leicht verletzt

Bochum (ots)

Am Freitag, 8. Mai, wurde ein fünfjähriger Junge auf einem Fahrrad bei einem Sturz gegen ein geparktes Fahrzeug leicht verletzt.

Gegen 17.45 Uhr befuhr der fünfjährige Bochumer mit einem Fahrrad den Gehweg der Unterstraße in Langendreer. Etwa in Höhe der Einmündung "Egidestraße" verlor der Junge nach ersten Ermittlungen das Gleichgewicht und stürzte gegen ein dort geparktes Auto.

Der junge Radfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch die ebenfalls anwesenden Erziehungsberechtigten zu einem Arzt gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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