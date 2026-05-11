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Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen gesucht: E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Herne (ots)

Nachdem ein Fußgänger (35, aus Herne) am Sonntagabend, 10. Mai, auf der Hauptstraße in Herne von einem unbekannten E-Scooter-Fahrer angefahren worden ist, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Auf dem Gehweg in Höhe der Hausnummer 195 kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 35-jährigen Herner und einem unbekannten E-Scooter-Fahrer, der die Hauptstraße aus Richtung der Dürerstraße kommend befuhr. Kurz nach dem Verkehrsunfall stellte der Unbekannte den E-Scooter ab und flüchtete fußläufig weiter in unbekannte Richtung.

Der Fahrer des E-Scooters wird als männlich, circa 14 bis 15 Jahre alt, mit gelben Haaren, bekleidet mit einer blauen Hose und einem weißen T-Shirt beschrieben.

Der Fußgänger zog sich leichte Verletzungen zu und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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