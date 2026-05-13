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Polizei Bochum

POL-BO: Drei Einbrüche auf der Südstraße - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Auf der Südstraße in Herne ist es zu einem Einbruch in das Straßenverkehrsamt sowie zu zwei versuchten Einbrüchen in benachbarte Zulassungsstellen gekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Stand verschafften sich unbekannte Täter zwischen Montagabend, 11. Mai, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 12. Mai, 6.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Straßenverkehrsamt an der Südstraße 8 in Herne. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und Büros. Im Rahmen der Tatortaufnahme stellte die Kripo zudem frische Hebelmarken an zwei angrenzenden Zulassungsstellen fest. Offenbar hatten die Täter auch dort versucht einzudringen.

Das zuständige Kriminalkommissariat bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter den Rufnummern 0234 909-4135 und -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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