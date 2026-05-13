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Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 13.05.2026

Sickte (ots)

In Sickte vermisster Mann wurde nach Suchaktion gefunden

12.05.2026, 17:00 Uhr bis 13.05.2026, gegen 08:00 Uhr

Bei der Polizei wurde am späten Dienstagabend ein 86-jähriger Mann als vermisst gemeldet, welcher zuletzt gegen 17:00 Uhr in Sickte zu Fuß unterwegs gewesen sei.

Die Suchmaßnahmen wurden mit einem hohen Kräfteaufkommen, unter anderem dem Einsatz eines Polizeihubschraubers, durchgeführt.

Durch Polizeibeamte konnte der Mann am 13.05.2026 im weiteren Umfeld unterkühlt, aber nach ersten Erkenntnisse, außer Lebensgefahr aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

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