POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 13.05.2026
Sickte (ots)
In Sickte vermisster Mann wurde nach Suchaktion gefunden
12.05.2026, 17:00 Uhr bis 13.05.2026, gegen 08:00 Uhr
Bei der Polizei wurde am späten Dienstagabend ein 86-jähriger Mann als vermisst gemeldet, welcher zuletzt gegen 17:00 Uhr in Sickte zu Fuß unterwegs gewesen sei.
Die Suchmaßnahmen wurden mit einem hohen Kräfteaufkommen, unter anderem dem Einsatz eines Polizeihubschraubers, durchgeführt.
Durch Polizeibeamte konnte der Mann am 13.05.2026 im weiteren Umfeld unterkühlt, aber nach ersten Erkenntnisse, außer Lebensgefahr aufgefunden werden.
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