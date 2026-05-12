Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.05.2026

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch

Wolfenbüttel, Im Sommerfeld, 09.05.2026, gegen 04:30- 05:00 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft gelangte durch eine Tür gewaltsam in ein Dienstleistungsunternehmen. Dort entwendete sie nach derzeitigem Ermittlungsstand diverses Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf einen hohen, vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

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