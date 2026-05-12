Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.05.2026

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Wolfenbüttel, Alter Weg, 05.05.2026 gegen 07:00 Uhr

Eine 21-jährige Fahrradfahrerin befuhr den Alten Weg aus Richtung des Klinikums kommend. Sie habe der abknickenden Vorfahrt in Richtung Salzdahlumer Straße folgen wollen. In dem Mittelweg habe ein schwarzer VW-Golf verkehrsbedingt gewartet. Als die Fahrradfahrerin kurz vor der Kreuzung war, sei die Fahrerin des VW-Golf in den Alten Weg eingefahren. Durch eine Gefahrenbremsung der Fahrradfahrerin wurde ein Zusammenstoß verhindert. Bei der Bremsung kam es dennoch zu einer leichten Verletzung der Fahrradfahrerin.

Die Fahrerin des VW-Golf entfernte sich von dem Verkehrsunfallort.

Durch die Fahrradfahrerin wurde die Fahrerin des VW-Golf zwischen 40 - 50 Jahre alt geschätzt. Sie habe blonde, etwa schulterlange Haare gehabt.

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalles, sowie die Fahrerin des VW-Golf, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der 05331/933 0 zu melden.

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