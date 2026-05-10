Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 10.05.2026 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede (ots)

Einbruch in eine Sport- und Freizeiteinrichtung

Salzgitter, Lebenstedt, Gewerbestraße, 09.05.2026, gegen 03:00 Uhr

Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde am frühen Samstagmorgen eine Tür zu einer Sport- und Freizeiteinrichtung aufgebrochen. Im Anschluss wurde das Gebäude betreten und diverse Automaten, sowie Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Im Anschluss konnte der oder die Täter unerkannt flüchten.

Einbruch in ein Restaurant

Salzgitter, Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße, 09.05.2026, gegen 02:30 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kam es ebenfalls durch eine unbekannte Täterschaft zu einem Einbruch in ein Restaurant im der Konrad-Adenauer-Straße. Auch hier wurde sich durch das Aufbrechen einer Tür Zugang zum Objekt verschafft. Im Anschluss wurde u.a. Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Betrag.

Zeugenhinweise zu den aufgeführten Straftaten nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341-18970 entgegen.

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