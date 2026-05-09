Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 09.05.2026

Wolfenbüttel (ots)

Telefonische Betrugs Vorbereitungshandlungen zum Nachteil "lebensälterer" Menschen

Im Laufe des Vormittages des 09.05.2026 kam es zu diversen Telefonanrufen im Stadtgebiet Wolfenbüttel, in dessen Verlauf die "lebensälteren" Personen nach ihren Wertgegenständen befragt wurden. Die männlichen Anrufer sprachen akzentfrei Deutsch und gaben sich als Polizeibeamte aus. Als Begründung für die Anrufe wurden angebliche, polizeiliche Einätze angegeben. Bislang ist es zu keinem daraus resultierenden Betrugsdelikt gekommen. Die Polizei bittet um Sensibilisierung im Verwandten und Bekanntenkreis. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 933-0

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