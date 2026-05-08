Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.05.2026.

Salzgitter (ots)

Feuer verursachte hohen Sachschaden.

Salzgitter-Lebenstedt, An der Schölke, 08.05.2026, gegen 13:50 Uhr.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Bereich eines Mehrfamilienhauses zu einer erheblichen Brandentwicklung. Hinweisgebende hatten nach einem lauten Knall und einer starken Rauchentwicklung die Rettungskräfte alarmiert. Die eintreffenden Rettungskräfte von Feuerwehr und Einsatzkräfte der Polizei konnten beim Eintreffen mehrere in Brand stehende Nebengebäude feststellen. Nach der Brandlöschung durch die Feuerwehr haben Mitarbeitende der Tatortgruppe der Polizei eine Brandursachenermittlung durchgeführt. Erste Auswertungen deuten auf einen technischen Defekt hin, jedoch schließen sich weitere Ermittlungen noch an. Das Feuer hat Bereiche des Mehrfamilienhauses und eines benachbarten Einfamilienhauses sowie einen Pkw beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

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