Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt für den Bereich Lebenstedt vom 09.05.2026

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Salzgitter-Lebenstedt (ots)

08.05.2026, 16:15 Uhr - 08.05.2026 16:30 Uhr, Stadtpark/ Konrad-Adenauer-Straße, 38226 Salzgitter, Raub auf Straße (202600541387) Zur genannten Tatzeit kam es im Stadtpark in Salzgitter-Lebenstedt zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 15-jährigen Salzgitteraners. Der Geschädigte habe dort ein Treffen mit einer ihm nahezu unbekannten Person vereinbart, um dieser ein Paar Schuhe abzukaufen. Der Herr sein dann an vereinbarter Stelle mit einer Begleitperson erschienen. Diese habe den späteren Geschädigten dann angergriffen, geschlagen und die Schuhe entwendet. Beide Personen seien fußläufig geflüchtet. Der Geschädigte hat sich im Anschluss an die Tat aufgrund leichter erlittener Verletzungen umgehend in das nächste Klinikum begeben und ist im Anschluss daran zur Anzeigeerstattung bei der Polizei erschienen. Aufgrund des zeitlichen Verzugs verliefen Fahndungsmaßnahmen negativ. Zeugen, die Hinweise auf die noch unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der 05341 1897-0 in Verbindung zu setzen.

08.05.2026, 23:31 Uhr, Konrad-Adenauer-Straße, 38226 Salzgitter, Trunkenheitsfahrt Beamte der Polizei Salzgitter-Lebenstedt wurden zu einem schräg in einer Parkbucht geparkten Pkw am angegebenen Ort gerufen. Mit Eintreffen am Einsatzort konnte bei laufendem Motor eine schlafende Person auf dem Fahrersitz festgesellt werden. Durch Öffnen der Fahrertür wachte der 35-jährige Salzgitteraner auf. Der Pkw wurde durch die eingesetzten Beamten am Weiterrollen gehindert. Beim Herantreten an das Fahrzeug konnte bereits Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Er wurde zur nächsten Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ihm das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt. Die Fahrzeugschlüssel wurden an einen Berechtigten übergeben.

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