Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260505-3: Einbrüche auf Baustellen - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach mehreren Unbekannten, die zwischen Donnerstagnachmittag (30. April) und Montagmorgen (4. Mai) auf zwei Baustellen in Bedburg und in Erftstadt Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge sowie Kraftstoff entwendet haben sollen. In Bedburg beobachteten Zeugen einen silbernen Ford am Tatort.

Die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Bedburg sollen ein oder mehrere Unbekannte zwischen Donnerstag, 15 Uhr und Montag, 7 Uhr auf einer Baustelle zwischen der Erkelenzer Straße und der Landesstraße (L) 279 einen Baucontainer aufgebrochen haben. Montagmorgen bemerkte ein Mitarbeiter einen versetzten Radlader und das Fehlen von Kraftstoff sowie zahlreichen Baumaschinen und Werkzeugen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme erfuhren die hinzugerufenen Polizeikräfte, dass ein Zeuge am Freitagabend einen silbernen Ford auf der Baustelle beobachtet hatte. Dieses Fahrzeug könnte mit der Tat in Zusammenhang stehen.

In Erftstadt sollen Unbekannte zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Montag, 7.30 Uhr auf einer Baustelle am Albert-Einstein-Ring in einen Baucontainer eingedrungen ein. Sie sollen zahlreiche Werkzeuge entwendet haben.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

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