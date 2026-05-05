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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260505-2: Radfahrer fährt nach Unfall davon

Frechen (ots)

Zwei E-Scooterfahrende leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (1. Mai) sind zwei E-Scooterfahrende (31w, 32m) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ein beteiligter Radfahrer soll vom Unfallort davongefahren sein.

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats bitten Zeugen um Hinweise zu dem etwa 40-jährigen flüchtigen Mann mit schulterlangen schwarzen Haaren, der zur Tatzeit ein rotes Shirt, eine blaue Jeans getragen haben soll und mit einem alten Mountainbike unterwegs war. Auch weitere Aussagen zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die beiden E-Scooterfahrenden gegen 20.20 Uhr auf dem Geh- und Radweg entlang der Bonnstraße zwischen der Anschlussstelle Frechen und der Aachener Straße gefahren sein. Der gesuchte Radfahrer soll in gleicher Richtung an ihnen vorbeigefahren sein. Aufgrund des geringen Abstandes beim Überholen habe die 31-Jährige die Kontrolle über ihr Zweirad verloren und stieß mit dem E-Scooterfahrer vor ihr zusammen. Beide zogen sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in eine Klinik.

Alarmierte Polizeikräfte fahndeten nach dem Radfahrer, der in Richtung Aachener Straße davon gefahren sein soll. Sie dokumentierten zudem die Unfallspuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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