Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260504-5: Zeugensuche nach Raubüberfall auf Seniorin

Brühl (ots)

Täter entwendeten Schmuck

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei bislang unbekannten Männern, die am Samstagabend (2. Mai) in Brühl-Vochem eine Seniorin (78) beraubt haben sollen. Die Täter sollen mit einem Armband als Beute geflüchtet sein.

Laut ersten Erkenntnissen sei die Geschädigte gegen 19.50 Uhr auf der Straße "Zum Sommersberg" in Richtung der Stiftstraße gegangen. Die beiden Gesuchten sein in der entgegengesetzten Richtung und auf der gegenüberliegende Straßenseite unterwegs gewesen.

Die Geschädigte beschrieb beide Täter als dunkel gekleidete Männer. Einer sei mit geschätzten 160 Zentimetern Körpergröße sehr klein gewesen. Sein Komplize sei zwischen 170 und 180 Zentimetern groß.

Die Männer hätten die Straßenseite gewechselt, sich in den Weg der Frau gestellt und ihr letztlich ein Armband vom Handgelenk gerissen. Anschließend seien sie in Richtung des Kreisverkehrs an der Stiftstraße geflüchtet.

Alarmierte Polizeikräfte leiteten umgehend eine Fahndung ein. Die Beamtinnen und Beamten hielten die Aussage der Geschädigten fest, sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdacht des Straßenraubes.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 23 telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell