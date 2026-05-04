Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260504-3: Autofahrer kollidierte mit Zaun - Blutprobe

Kerpen (ots)

Polizeikräfte stellten Alkoholgeruch fest

Zeugen führten Polizeikräfte am Freitagnachmittag (1. Mai) zu einem alkoholisierten Autofahrer (18), der zuvor in Kerpen gegen ein Schild einer Haltestelle gefahren und danach mit einem Gartenzaun kollidiert war. Der Mann habe seine Fahrt nach den Kollisionen fortgesetzt. Dahinterfahrende Zeugen seien dem Autofahrer schließlich gefolgt.

Die Zeugen seien gegen 15.40 Uhr auf der Hahnenstraße von Gymnich kommend in Richtung Kölner Straße gefahren. Vor ihnen sei der Fahrer eines VW in einer leichten Linkskurve nahe der Bachstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Schild und dem Zaun kollidiert. Er habe seine Fahrt danach über die Kölner Straße fortgesetzt und die Zeugen seien ihm gefolgt. Wenig später sei er auf die Bachstraße abgebogen, wo er schließlich gestoppt habe und von den Zeugen angesprochen worden sei. Der 18-jährige wirkte auffallend müde. Polizeikräfte stellten in der Atemluft Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von knapp über 1,2 Promille. Ein Arzt entnahm auf einer Polizeiwache eine Blutprobe. Die Beamtinnen und Beamten stellten den Führerschein des Unfallfahrers sicher. Sie sicherten Unfallspuren und fertigten eine Unfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats übernommen. (rs)

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