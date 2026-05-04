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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260504-1: Festnahme nach Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Frechen (ots)

Verdächtiger trug mögliches Diebesgut bei sich

Polizeikräfte aus dem Rhein-Erft-Kreis haben in der Nacht zu Sonntag (3. Mai) einen Mann (28) in Frechen vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, mehrere Gegenstände aus Fahrzeugen entwendet zu haben.

Gegen 3 Uhr rief ein Geschädigter die Polizei. Er habe beobachtet, wie ein Mann sein Auto, das im Fingerhutweg parkte, durchsucht habe. Die alarmierten Polizistinnen und Polizisten entdeckten wenige Minuten später einen Mann (28) auf der Arnikastraße, zu dem die Personenbeschreibung des Melders passte. Als er den Streifenwagen sah, lies der Verdächtige Taschen und Rucksäcke auf den Boden fallen. Die Beamtinnen und Beamten stoppten und kontrollierten den 28-Jährigen. In den Taschen und Rucksäcken fanden die Uniformierten verschiedene Damenhandtaschen, Werkzeug sowie weitere Gebrauchsgegenstände. Zudem trug er mehrere Jacken übereinander.

Die Einsatzkräfte nahmen den nunmehr Beschuldigten vorläufig fest. Er befindet sich derzeit in Hauptverhandlungshaft. Die Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 22 übernommen. Sie gehen unter anderem Hinweisen nach, wonach der 28-Jährige für weitere Diebstähle aus Fahrzeugen verantwortlich sein könnte. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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