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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260430-1: Falsche Bankmitarbeiter erbeuteten Bargeld und Bankkarte

Bergheim (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 24 Jahre alten und 175 Zentimeter großen Unbekannten mit dunklen, kurzen Haaren und dunkelrotem Hemd. Er soll nach einem betrügerischen Anruf am Mittwochnachmittag (29. April) in Bergheim die Beute entgegengenommen haben.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen habe die Geschädigte gegen 16 Uhr einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin erhalten. Die Angestellte habe ihr von Falschgeld erzählt, welches in Umlauf gebracht worden sei. Man müsse nun das Bargeld der Geschädigten bei ihr zu Hause abholen, um es zu kontrollieren. Wenig später sei der Unbekannte an der Wohnanschrift an der Jenseitsstraße erschienen und habe Bargeld abgeholt, während das Telefongespräch fortgeführt wurde. Im weiteren Verlauf kündigte die Anruferin an, auch die Bankkarte und mögliche Abhebungen überprüfen zu wollen. Etwa fünf Minuten später sei der Unbekannte erneut an der Wohnanschrift erschienen und habe die Bankkarte samt PIN-Nummer entgegengenommen. Die Geschädigte wurde wenig später misstrauisch und verständigte die Polizei. Polizeikräfte nahmen eine Strafanzeige auf. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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