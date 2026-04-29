Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260429-4: Schwerverletzter Motorradfahrer verstorben

Kerpen (ots)

Ermittlungen dauern an

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt

Nachtrag zur Pressemeldung mit der Ziffer 2 vom 8. April 2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/6251288

Der Motorradfahrer (64), der am Dienstag (7. April) an einem Verkehrsunfall in Kerpen beteiligt war, ist am Mittwoch (22. April) in einer Klinik verstorben.

Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an. Das Motorrad sowie der Leichnam des Mannes wurden beschlagnahmt. (sc)

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