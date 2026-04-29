POL-REK: 260429-4: Schwerverletzter Motorradfahrer verstorben
Kerpen (ots)
Ermittlungen dauern an
Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt
Nachtrag zur Pressemeldung mit der Ziffer 2 vom 8. April 2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/6251288
Der Motorradfahrer (64), der am Dienstag (7. April) an einem Verkehrsunfall in Kerpen beteiligt war, ist am Mittwoch (22. April) in einer Klinik verstorben.
Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an. Das Motorrad sowie der Leichnam des Mannes wurden beschlagnahmt. (sc)
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