Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260429-1: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Frechen (ots)

Kollision beim Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (28. April) in Frechen ist ein 13-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden.

Laut ersten Informationen soll eine Autofahrerin (67) gegen 16.40 Uhr auf der Hubert-Prott-Straße in Richtung Bachem gefahren und nach rechts auf die Straße "Am Bitzenkamp" abgebogen sein. Zeitgleich sei der 13-Jährige auf dem Radweg der Hubert-Prott-Straße in entgegengesetzter Richtung gefahren und habe die Straße "Am Bitzenkamp" überquert.

Dabei stieß die Autofahrerin mit dem Radfahrer zusammen. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Alarmierte Polizeikräfte sicherten die Unfallspuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (rs)

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