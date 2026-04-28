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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260428-2: Schülerin mit E-Scooter gegen Auto gestoßen

Pulheim (ots)

14-Jährige leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (27. April) in Pulheim ist eine 14-Jährige auf ihrem E-Scooter mit einem geparkten Auto zusammengestoßen. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Laut ersten Erkenntnissen soll die Schülerin um 15.15 Uhr mit dem E-Scooter auf der Geyener Straße in Fahrtrichtung Bergheimer Straße gefahren sein. Sie habe aus bislang ungeklärtem Grund das Gleichgewicht verloren und sei gegen ein geparktes Auto gestoßen. Durch den Zusammenstoß wurde die 14-Jährige leicht verletzt. Sie wurde vor Ort durch mehrere Ersthefer und anschließend von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.

Alarmierte Polizisten dokumentierten die Unfallspuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Die Polizei rät: Seien Sie im Straßenverkehr, egal mit welchem Verkehrsmittel sie unterwegs sind, immer achtsam. Nur wenige Sekunden der Ablenkung können zu einem Verkehrsunfall führen. (bh/ sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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