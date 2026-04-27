Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260427-4: Verdächtiger nach Ladendiebstahl vorläufig festgenommen

Hürth (ots)

Aufmerksamer Zeuge verfolgte den Mann

Polizeikräfte haben am Samstag (25. April) einen mutmaßlichen Ladendieb (37) in Hürth vorläufig festgenommen.

Gegen 15.45 Uhr rief ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Er habe nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft die Verfolgung nach einem Verdächtigen aufgenommen. Die alarmierten Einsatzkräfte stoppten den Mann schließlich im Bereich des Bürgerhauses.

Bei der anschließenden Durchsuchung stellten sie Kleidungsstücke mit Etiketten bei dem Mann fest. Zudem führte er Bankkarten mit sich, die einer anderen Person gehören und ebenfalls mutmaßliches Diebesgut sind. Die Beamten nahmen den bereits polizeibekannten Beschuldigten fest und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 37-Jährige bereits einige Tage vorher Bekleidung aus dem Geschäft an der Theresienhöhe entwendet haben soll.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell