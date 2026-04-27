PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260427-3: Betrüger täuschten Festnahme vor und erbeuteten Bargeld - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Übergeben Sie kein Geld an Fremde

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 30 Jahre alten, schlanken Mann mit Dreitagebart in einem älteren silbernen Toyota. Der Tatverdächtige mit kurzen braunen Haaren soll am Freitag (24. April) nach einem betrügerischen Anruf Bargeld entgegengenommen haben.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen erhielt ein Ehepaar gegen 14 Uhr einen Anruf. Am Telefon gab sich eine Frau als Tochter des Paares aus. Sie habe weinend von einem Verkehrsunfall und einer verletzten Beteiligten gesprochen. Um nicht ins Gefängnis zu müssen, solle man nun die Behandlungskosten übernehmen. Wenig später habe ein angeblicher Polizeibeamter das Gespräch geführt und nach Bargeld gefragt. Zusätzlich erhielten beide fortwährend Anrufe auf ihre Handys und das Festnetztelefon, sodass alle Leitungen besetzt waren und sie ihre Tochter nicht anrufen konnten. Gegen 15 Uhr erschien schließlich ein Mann an der Wohnanschrift im Bereich des Lombardrings und nahm Bargeld in einer gelben Tasche entgegen.

Die Geschädigte erstattete später zusammen mit ihrer Tochter Anzeige auf einer Polizeiwache.

Geben Sie keine Informationen zu Wertgegenständen, Bargeldbeständen oder Bankkonten an Anrufer heraus. Polizeibeamte, Staatsanwälte und andere Amtsträger verlangen niemals die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen. Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung und übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie auf. Kontaktieren Sie die Behörde, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie dazu die Telefonnummer der Behörde selbst heraus. Informieren Sie die Polizei unter der Notrufnummer '110' über derartige Vorfälle. Das sollten Sie auch in dem Fall tun, wenn Sie einen Betrugsversuch selbst unterbunden haben oder verdächtigen Personen den Zutritt verwehrt haben. Die Polizei ist dann in der Lage nach Verdächtigen zu fahnden und auch andere Menschen zu schützen. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 13:14

    POL-REK: 260427-2: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Bergheim (ots) - Zusammenstoß mit Auto am Kreisverkehr Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (26. April) in Bergheim-Thorr ist eine Radfahrerin (37) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand sei die Fahrerin (50) eines VW gegen 17.30 Uhr auf der Landstraße (L) 276 von der Bundesstraße (B) 477 in Richtung Thorr ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 13:06

    POL-REK: 260427-1: Alkoholisierter Autofahrer flüchtete vor Polizeikontrolle

    Kerpen (ots) - Blutproben entnommen und Führerschein beschlagnahmt Polizeikräfte haben in der Nacht zu Samstag (25. April) in Kerpen-Sindorf einen Autofahrer gestoppt, der zuvor vor einer allgemeinen Verkehrskontrolle geflüchtet war. Gegen 2 Uhr beabsichtigten die Einsatzkräfte den Fordfahrer in Bereich der Erftstraße und der Bruchhöhe zu kontrollieren. Die ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 07:40

    POL-REK: 260426-1: Radfahrerin attackiert und verletzt - Zeugensuche

    Bergheim (ots) - Nach einem schweren Vorfall auf der Erfttalstraße in Bergheim-Ahe sucht die Polizei Rhein-Erft-Kreis Zeugen. Am 25.04.2026 um ca. 23:20 Uhr war eine 42-jährige Frau aus Bergheim mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Erfttalstraße in Richtung Bergheim unterwegs. Laut ersten Erkenntnissen sprang eine männliche Person plötzlich aus dem Gebüsch und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren