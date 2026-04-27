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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260427-2: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergheim (ots)

Zusammenstoß mit Auto am Kreisverkehr

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (26. April) in Bergheim-Thorr ist eine Radfahrerin (37) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei die Fahrerin (50) eines VW gegen 17.30 Uhr auf der Landstraße (L) 276 von der Bundesstraße (B) 477 in Richtung Thorr gefahren. Den Kreisverkehr der L 276 und der Zievericher Straße habe sie in Richtung Ahe verlassen. Gleichzeitig habe die 37-Jährige die Fahrbahn an der Kreisverkehrsausfahrt Richtung Ahe überquert. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Die Zweiradfahrerin habe sich überschlagen und sei auf den Asphalt gestürzt.

Alarmierte Polizeikräfte dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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