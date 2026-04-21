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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach Spiegelkontakt

Asbach (ots)

Am 20.04.2026 gegen 09:15 Uhr kam es auf der L272 zwischen Asbach und Asbach Schöneberg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher befuhr mit einem orangefarbenen Lkw die L272 aus Asbach kommend in Fahrtrichtung Schöneberg. In einer Rechtskurve geriet der Fahrer leicht auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Außenspiegel eines ihm entgegenkommenden Lkw. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise insbesondere zum Unfallverursacher der Polizeiinspektion in Straßenhaus unter der Tel.: 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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