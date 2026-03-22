Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Lose Dachziegel

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Gevelsberg (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Gevelsberg um 13:43 Uhr in die Wittener Straße alarmiert. Zuvor war ein Dachziegel von einem Dach auf den Gehweg gestürzt. Die Einsatzkräfte sperrten zunächst den Gehweg und später im Bereich des Börkeys auch die gesamte Wittener Straße für den Verkehr. Die Polizei übernahm die Umleitung des Verkehrs. Mithilfe der Drehleiter kontrollierte die Feuerwehr das Dach auf weitere lose Ziegel. Mehrere beschädigte Dachziegel wurden entfernt und sicher zu Boden gebracht. Über die Leitstelle Ennepe-Ruhr wurde zusätzlich ein Dachdeckerunternehmen zur Einsatzstelle angefordert. Ebenfalls wurde die Bereitschaft des Ordnungsamtes sowie das Bauamt der Stadt Gevelsberg alarmiert. Der eingetroffene Dachdeckermeister begutachtete das Dach über die Drehleiter und entfernte weitere lose Dachziegel. Die Technischen Betriebe Gevelsberg richteten anschließend eine Gehwegsperrung vor dem betroffenen Gebäude ein. Der Einsatz für die hauptamtliche Wache sowie den Einsatzführungsdienst dauerte insgesamt über zwei Stunden. Währenddessen besetzte der Löschzug 1 die Feuer- und Rettungswache am Haufer Bahnhof. Parallel zum laufenden Einsatz in der Wittener Straße wurden weitere Einsätze in der Berchemallee und der Hasslinghauser Straße abgearbeitet. Zwei ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges 1 rückten hierzu mit dem Gerätewagen Öl (GW-Öl) aus. An beiden Einsatzstellen waren Betriebsmittel aus jeweils einem PKW ausgelaufen. Die ausgelaufenen Flüssigkeiten wurden abgestreut und die Weiterfahrt der betroffenen Fahrzeuge untersagt. Der GW-Öl war insgesamt rund 45 Minuten im Einsatz.

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