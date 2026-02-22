FW-EN: Brennendes Wohnmobil auf der BAB 1
Gevelsberg (ots)
Am Samstagmorgen kam es auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Bremen zu einem Brand eines Wohnmobils. Vor Ort brannte beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, dass auf dem Standstreifen stehende Kraftfahrzeug, bereits in voller Ausdehnung. Durch einen umgehenden Löschangriff konnte der Brand des Fahrzeugs schnell unter Kontrolle gebracht werden. Durch den Brand entstand ein Totalschaden des Wohnmobils. Unterstützt wurden die Kräfte der Hauptwache durch Einheiten des Löschzuges Nord. Der Löschzug Ost sicherte während der Dauer des Einsatzes den Grundschutz im Stadtgebiet. Die Autobahn war im Laufe des Einsatzes in Fahrtrichtung Bremen gesperrt. Die Polizei nahm anschließend Ermittlungen zur Brandursache auf.
