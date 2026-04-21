Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ohne Versicherung aber unter Drogeneinfluss mit Elektrokleinstfahrzeug unterwegs

Wissen (ots)

In er Nacht auf Dienstag, 21.04.2026, kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen 2 Uhr in der Rathausstraße den 18-jährigen Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs (sog. "E-Scooter"). Hierbei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung verfügte. Zudem stand der 18-jährige unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis, wie ein Drogenvortest darlegte. Somit wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen, und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell