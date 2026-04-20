POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an einem Fahrzeug

Flammersfeld (ots) - Am Sonntag, 19.04.2026, gegen 02.00 Uhr, ereignete sich in Flammersfeld ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer die Rheinstraße, aus Richtung Neuwied kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. In der Ortslage Flammersfeld kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Bordstein und eine Mülltonne. Hierbei entstand Sachschaden. Im Rahmen der ...

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