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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand in einem leerstehenden Gebäude

Altenkirchen (ots)

Am Samstag, 18.04.2026, gegen 14.30 Uhr, kam es in Altenkirchen, Wiedstraße, zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude im Bereich des Bahnhofes. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Altenkirchen gelöscht. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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