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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260426-1: Radfahrerin attackiert und verletzt - Zeugensuche

Bergheim (ots)

Nach einem schweren Vorfall auf der Erfttalstraße in Bergheim-Ahe sucht die Polizei Rhein-Erft-Kreis Zeugen. Am 25.04.2026 um ca. 23:20 Uhr war eine 42-jährige Frau aus Bergheim mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Erfttalstraße in Richtung Bergheim unterwegs. Laut ersten Erkenntnissen sprang eine männliche Person plötzlich aus dem Gebüsch und brachte die Frau zu Fall. Während Ersthelfer die verletzte Frau bis zum Eintreffen des Ret-tungsdienstes versorgten, entfernte sich der Täter vom Ort des Ge-schehens in unbekannte Richtung. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine Strafanzeige gefertigt. Gesucht wird eine schlanke männliche Person mit einer Körpergröße von ca. 180cm und blonden Haaren. Zur Vorfallszeit soll er schwarz gekleidet gewesen sein. Hinweise zum Täter nehmen Beamte des Verkehrskommissariates unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen (cs).

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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