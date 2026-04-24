Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260424-2: E-Scooterfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (23. April) in Hürth-Hermülheim ist ein E-Scooterfahrer (38) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sie die Fahrerin (67) eines Ford gegen 8.30 Uhr auf der Horbeller Straße in Richtung Luxemburger Straße gefahren. Gleichzeitig sei der 38-Jährige in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen. Die 67-Jährige habe beabsichtigt, nach links in die Reifferscheidstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Zweiradfahrer. Der Mann prallte auf die Motorhaube des Ford und stürzte.

Hinzugerufene Polizeikräfte dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats aufgenommen. (jus)

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