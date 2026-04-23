Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260423-3: Polizeikräfte stoppen flüchtigen Tatverdächtigen

Bergheim (ots)

Autofahrer ohne Führerschein und alkoholisiert unterwegs

Polizeikräfte haben am Mittwochabend (22. April) in Bergheim einen flüchtigen Autofahrer (38) festgesetzt. Der Mann, der ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Alkohol fuhr, soll zuvor ein Körperverletzungsdelikt begangen haben. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats und des Kriminalkommissariats 21 ermitteln.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 38-Jährige gegen 20.15 Uhr als Tatverdächtiger in eine körperliche Auseinandersetzung auf der Priamosstraße verwickelt gewesen sein. Geschädigte verständigten die Polizei und gaben an, dass der Täter mit einem weißen BMW geflüchtet sei.

Alarmierte Polizistinnen und Polizisten trafen den Flüchtigen in seinem Auto auf der Sandstraße an. Hier beschleunigte der BMW-Fahrer und missachtete die Anhaltezeichen der Polizeikräfte. Das Streifenteam stoppte das Auto im Bereich der Landstraße (L) 93.

Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der nunmehr Beschuldigte alkoholisiert war. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Eine Fahrerlaubnis besitzt er ebenfalls nicht.

Die Polizeikräfte brachten den Mann zur Entnahme einer Blutprobe auf eine Polizeiwache und beschlagnahmten seinen BMW. Er wird sich nun in einem Verfahren wegen mehrere Verkehrsstraftaten und dem Verdacht der gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen. (hw)

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