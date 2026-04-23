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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260423-2: Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kerpen (ots)

Auto prallte gegen Brückengeländer und landete in der Böschung

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag (22. April) in Kerpen ist ein Autofahrer (85) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen sei der Fahrer (35) eines Volvo gegen 10.15 Uhr auf der Landstraße (L) 183 von Horrem in Richtung Türnich unterwegs gewesen. Hinter ihm sei der 85-Jährige in einem Ford gefahren. In Höhe einer Brücke sei der 35-Jährige langsamer geworden und habe beabsichtigt, über einen Feldweg auf der linken Straßenseite zu wenden. Der Fordfahrer soll den Volvo überholt haben. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Ford gegen ein Brückengeländer geprallt und in der Böschung zur "Kleinen Erft" zum Stehen gekommen.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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