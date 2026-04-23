Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260423-1: Frau nach Ladendiebstahl festgenommen

Brühl (ots)

Beschuldige hatte offenen Haftbefehl

Polizeikräfte haben am Mittwoch (22. April) eine mutmaßliche Ladendiebin (51) in Brühl festgenommen.

Gegen 19 Uhr fuhren alarmierte Polizeikräfte zur Uhlstraße. Hier soll eine Frau Gegenstände aus einem Verbrauchermarkt in ihre Tasche gesteckt und entwendet haben. Ein aufmerksamer Mitarbeiter hielt die Verdächtige fest. Bei der Sachverhaltsaufnahme fanden die Einsatzkräfte die entwendeten Waren in der Tasche der nunmehr Beschuldigten. Dabei bemerkten sie auch originalverpackte Gegenstände aus einem anderen Geschäft. Sie stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher.

Im weiteren Verlauf stellten die Polizistinnen und Polizisten fest, dass gegen die Polizeibekannte ein offener Haftbefehl vorliegt. Sie fertigten Strafanzeigen. Weitere Beamte brachten sie in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 23 dauern an. (sc)

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