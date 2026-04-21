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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260421-3: Festnahme nach Baustellendiebstahl

Brühl (ots)

Zeugensuche nach mutmaßlichen Komplizen

Polizistinnen und Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag (21. April) einen Mann (19) in Brühl festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, mit mehreren Komplizen einen Baucontainer aufgebrochen und einen Transporter entwendet zu haben. Der 19-Jährige wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Hinweise zu den weiteren Tätern oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll ein aufmerksamer Zeuge gegen 2.45 Uhr den 19-Jährigen und mindestens zwei Komplizen auf einer Baustelle an der Anna-Seghers-Straße beobachtet haben. Kurze Zeit später sollen die Täter mit einem dunklen Transporter und einem Auto in Richtung Otto-Wels-Straße davongefahren sein.

Alarmierte Polizeikräfte nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf und stellten den Transporter auf der Immendorfer Straße fest. Sie sahen, wie der 19-Jährige und ein Komplize in Richtung Engeldorfer Straße flüchteten. Sie verfolgten die Verdächtigen, stoppten den 19-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Im Transporter befanden sich eine Rüttelplatte und zahlreiches Werkzeug. Zudem stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass das Schloss des Wagens aufgebrochen und ein Seitenfenster eingeschlagen worden war.

Die Einsatzkräfte stellten den Transporter sicher, dokumentierten die Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rei/jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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