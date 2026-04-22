Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260422-1: E-Scooterfahrer bei Unfall leicht verletzt - Zeugensuche

Brühl (ots)

Unfallbeteiligter Radfahrer fuhr davon

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (21. April) in Brühl ist ein E-Scooterfahrer (39) leicht verletzt worden. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht nun einen beteiligten, unbekannten Fahrradfahrer. Er wird als 25 Jahre alter Mann mit Brille, kurzen blonden Haaren und einer Körpergröße von 170 bis 180 Zentimetern beschrieben.

Hinweise zu dem beschriebenen Fahrer oder seinem Fahrrad sowie weitere Erkenntnisse zum Unfallhergang nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 39-Jährige gegen 13.15 Uhr auf einem Radweg vom Bahnhof in Richtung Comesstraße gefahren sein. Im Einmündungsbereich soll der unbekannte Radfahrer den E-Scooterfahrer erfasst haben. In Folge des Sturzes zog sich der 39-Jährige leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Brühl.

Den alarmierten Polizeikräften berichteten Zeugen, dass der bislang unbekannte Radfahrer angehalten und sich kurz mit dem 39-Jährigen unterhalten habe. Anschließend sei er wieder auf sein Fahrrad gestiegen, um dann den Unfallort zu verlassen. (rei)

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