PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260422-1: E-Scooterfahrer bei Unfall leicht verletzt - Zeugensuche

Brühl (ots)

Unfallbeteiligter Radfahrer fuhr davon

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (21. April) in Brühl ist ein E-Scooterfahrer (39) leicht verletzt worden. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht nun einen beteiligten, unbekannten Fahrradfahrer. Er wird als 25 Jahre alter Mann mit Brille, kurzen blonden Haaren und einer Körpergröße von 170 bis 180 Zentimetern beschrieben.

Hinweise zu dem beschriebenen Fahrer oder seinem Fahrrad sowie weitere Erkenntnisse zum Unfallhergang nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 39-Jährige gegen 13.15 Uhr auf einem Radweg vom Bahnhof in Richtung Comesstraße gefahren sein. Im Einmündungsbereich soll der unbekannte Radfahrer den E-Scooterfahrer erfasst haben. In Folge des Sturzes zog sich der 39-Jährige leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Brühl.

Den alarmierten Polizeikräften berichteten Zeugen, dass der bislang unbekannte Radfahrer angehalten und sich kurz mit dem 39-Jährigen unterhalten habe. Anschließend sei er wieder auf sein Fahrrad gestiegen, um dann den Unfallort zu verlassen. (rei)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 15:18

    POL-REK: 260421-3: Festnahme nach Baustellendiebstahl

    Brühl (ots) - Zeugensuche nach mutmaßlichen Komplizen Polizistinnen und Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag (21. April) einen Mann (19) in Brühl festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, mit mehreren Komplizen einen Baucontainer aufgebrochen und einen Transporter entwendet zu haben. Der 19-Jährige wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt. Hinweise zu den weiteren Tätern oder verdächtigen ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 13:50

    POL-REK: 260421-2: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Wesseling (ots) - Auto erfasste Jungen Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (20. April) in Wesseling ist ein Radfahrer (9) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (57) eines BMW gegen 16.10 Uhr auf der Berzdorfer Straße in Richtung Pfeilstraße gefahren. An einem Fußgängerüberweg habe der ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 10:20

    POL-REK: 260421-1: Junger E-Scooterfahrer bei Unfall leicht verletzt - Zeugensuche

    Frechen (ots) - Unfallbeteiligter Autofahrer fuhr davon Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (20. April) in Frechen ist ein E-Scooterfahrer (14) leicht verletzt worden. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht nun einen beteiligten, unbekannten Autofahrer. Hinweise zu dem beschriebenen Fahrer, seinem Fahrzeug oder weiteren Erkenntnisse zum Unfallhergang nehmen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren