Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260424-1: Tatverdächtiger nach Einbruch in Kirche festgenommen

Bergheim (ots)

Aufmerksamer Zeuge gab entscheidende Hinweise

Polizeikräfte haben in der Nacht zu Freitag (24. April) in Bergheim-Niederaußem einen Tatverdächtigen (21) vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, mit einem Komplizen in eine Kirche eingebrochen zu sein.

Gegen 3.15 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge über den Notruf, dass er zwei Personen mit Taschenlampen beobachtet habe, die sich im Bereich der Tür einer Kirche an der Paulusstraße verdächtig verhalten haben sollen. Er folgte den Männern und lotste die Polizistinnen und Polizisten zu einem der mutmaßlichen Täter. Nachdem weitere Einsatzkräfte den Einbruch bestätigten, nahmen die Beamtinnen und Beamten den nunmehr Beschuldigten vorläufig fest und leiteten umgehend Fahndungen nach dem möglichen Mittäter ein.

Ermittlungen führten die Einsatzkräfte zu einem Fahrzeug, mit dem die mutmaßlichen Täter angereist sein sollen. Sie stellten den als gestohlen gemeldeten Transporter sowie das Handy und mögliche Tatmittel sicher. Kriminalbeamte sicherten zudem Spuren am Tatort.

Hinweise zum möglichen Komplizen nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21 telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

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