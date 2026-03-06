PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeug rollt rückwärts in Stromverteilerkasten - kurzzeitige Abschaltung der Stromversorgung in mehreren Straßen

Ruppertsberg (ots)

Am Freitag, den 06. März 2026, kam es gegen 17:00 Uhr an einer Einmündung im Ortsbereich Ruppertsberg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Eine 71-jährige Frau beabsichtigte, mit ihrem Fahrzeug vom rechten Fahrbahnrand aus anzufahren. Dabei legte sie versehentlich den Rückwärtsgang anstelle des Vorwärtsgangs ein. In der Folge fuhr das Fahrzeug rückwärts über einen Stromverteilerkasten und kollidierte anschließend mit einem Straßenschild.

Der Wagen musste durch die Freiwillige Feuerwehr geborgen werden. Aufgrund der Beschädigung des Stromverteilerkastens waren Reparaturarbeiten durch den örtlichen Energieversorger erforderlich. Hierfür musste die Stromversorgung kurzzeitig abgeschaltet werden.

Von der Abschaltung der Stromversorgung betroffen waren Anwohner der Baumgartenstraße, der Haßlocher Straße, der Forstgasse sowie der Löwengasse.

Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
L. Gudel, Polizeioberkommissar

Telefon: 06324 933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 03:19

    POL-PDNW: Abendlicher Hunger endet mit Anzeigen

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 06.03.2026 um 00:30 Uhr konnte ein 29-Jähriger aus Mainz mit einem VW Golf in der Schlachthofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einem Schnellrestaurant. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren