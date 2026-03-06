Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeug rollt rückwärts in Stromverteilerkasten - kurzzeitige Abschaltung der Stromversorgung in mehreren Straßen

Ruppertsberg (ots)

Am Freitag, den 06. März 2026, kam es gegen 17:00 Uhr an einer Einmündung im Ortsbereich Ruppertsberg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Eine 71-jährige Frau beabsichtigte, mit ihrem Fahrzeug vom rechten Fahrbahnrand aus anzufahren. Dabei legte sie versehentlich den Rückwärtsgang anstelle des Vorwärtsgangs ein. In der Folge fuhr das Fahrzeug rückwärts über einen Stromverteilerkasten und kollidierte anschließend mit einem Straßenschild.

Der Wagen musste durch die Freiwillige Feuerwehr geborgen werden. Aufgrund der Beschädigung des Stromverteilerkastens waren Reparaturarbeiten durch den örtlichen Energieversorger erforderlich. Hierfür musste die Stromversorgung kurzzeitig abgeschaltet werden.

Von der Abschaltung der Stromversorgung betroffen waren Anwohner der Baumgartenstraße, der Haßlocher Straße, der Forstgasse sowie der Löwengasse.

Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell