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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260427-1: Alkoholisierter Autofahrer flüchtete vor Polizeikontrolle

Kerpen (ots)

Blutproben entnommen und Führerschein beschlagnahmt

Polizeikräfte haben in der Nacht zu Samstag (25. April) in Kerpen-Sindorf einen Autofahrer gestoppt, der zuvor vor einer allgemeinen Verkehrskontrolle geflüchtet war.

Gegen 2 Uhr beabsichtigten die Einsatzkräfte den Fordfahrer in Bereich der Erftstraße und der Bruchhöhe zu kontrollieren. Die Anhaltenzeichen einer Beamtin, die auf der Straße stand, missachtet der Mann, um anschließend über die Erfttalstraße in Fahrtrichtung Bergheim zu flüchten.

Streifenkräfte folgten dem Fiesta und beobachteten wie der 47-Jährige mindestens eine rote Ampel missachtete. Als die Polizistinnen und Polizisten zum Flüchtenden aufgeschlossen hatten, stoppte dieser sein Auto.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Polizistinnen und Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Verdächtigen fest. Ein Vortest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Zudem zeigte er Anzeichen für Konsum von Betäubungsmitteln. Ein weiterer Test viel positiv für Substanz Cannabis aus. Ein Arzt entnahm auf Anordnung mehrere Blutproben. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des mittlerweile Beschuldigten sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen der Verdachts der Trunkenheit im Verkehr bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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