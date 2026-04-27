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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260427-5: Zeugensuche nach zwei Wohnungseinbrüchen

Elsdorf und Brühl (ots)

Zwei Täterinnen beobachtet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem Einbruch in Elsdorf und einem versuchten Wohnungseinbruch in Brühl am Freitag (24. April) nach einem oder mehreren unbekannten Tätern.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu den verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an postestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Freitagnachmittag sollen Unbekannte zwischen 15 und 17 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Stammelner Straße in Elsdorf-Heppendorf eingebrochen sein. Im Haus sollen sie das Schlafzimmer nach Tatbeute durchsucht haben. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die Täter Schmuck.

In der Rheinstraße in Brühl sollen Täter am Freitagnachmittag zwischen 16.30 bis 18 Uhr in eine Wohnung eingebrochen sein. Eine Zeugin gab an, dass zwei Frauen im Tatzeitraum aus dem Haus gegangen seien. Polizisten stellten Hebelmarken an der Wohnungstür fest.

Die alarmierten Polizistinnen und Polizisten dokumentierten jeweils die Spuren und fertigten Strafanzeigen. (bh/jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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