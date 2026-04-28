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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260428-1: Mann von falschen Bankmitarbeitern betrogen - Zeugensuche

Frechen (ots)

Bargeld entwendet

Unbekannte haben am Montag (27. April) einen Frechener mit einer dreisten Masche um Geld betrogen. Einer der Täter sei 18 bis 20 Jahre alt und 165 bis 170 Zentimeter groß. Er habe kurze dunkelblonde oder hellbraune Haare. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 12 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 15.30 Uhr soll eine Unbekannte bei dem Senior angerufen und behauptet haben, dass jemand unbefugt auf sein Konto zugegriffen habe. Sie habe ihn damit unter Druck gesetzt. Kurze Zeit später habe ein angeblicher Bankmitarbeiter an der Haustür des Seniors im Bereich der Adam-Schall-Straße und Schulstraße geklingelt. Der junge Mann habe gemeinsam mit dem Geschädigten unter dem falschen Vorwand nach der PIN-Nummer gesucht und Bargeld sowie die Bankkarte mitgenommen.

Als der Geschädigte misstrauisch wurde, habe er seine Bank kontaktiert und der Betrug fiel auf. Die Täter hatten bereits Geld von dem Konto abhoben. Der Mann erstattete Anzeige auf einer Polizeiwache. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät: Bleiben Sie skeptisch. Bankmitarbeitende fragen nie nach Ihren Zugangsdaten. Geben Sie keine Informationen zu Wertgegenständen, Bargeldbeständen oder Bankkonten an Anrufer heraus. Rufen Sie gegebenenfalls selbstständig bei dem angegebenen Unternehmen an. Informieren Sie die Polizei unter der Notrufnummer '110' über derartige Vorfälle. Das sollten Sie auch in dem Fall tun, wenn Sie einen Betrugsversuch selbst unterbunden haben. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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