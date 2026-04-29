Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260429-3: Polizisten ordneten Blutproben bei zwei Männern an

Bergheim und Kerpen (ots)

Autofahrer unter Alkoholeinfluss und E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss gefahren

Am Dienstag (28. April) haben Polizeikräfte einen Autofahrer (43) in Bergheim und einen E-Scooterfahrer (42) in Kerpen gestoppt. Sie sollen unter dem Einfluss von Drogen bzw. Alkohol gefahren sein.

Gegen 16 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge in Quadrath-Ichendorf einen mutmaßlich alkoholisierten Autofahrer. Im Rahmen einer Fahndung trafen Polizistinnen und Polizisten kurz nach 16 Uhr auf den Autofahrer (43), der an seiner Wohnanschrift in seinem Mercedes saß. Sie kontrollierten den Mann und nahmen dabei Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahr. Der 43-Jährige wies über 2,5 Promille im Atemalkoholtest auf und ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamtinnen und Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt in einem Krankenhaus entnahm.

Nach derzeitigem Sachstand fuhr einen E-Scooterfahrer (42) gegen 20.50 Uhr auf dem Hohlweg in Buir. Polizistinnen und Polizisten stoppten ihn wegen eines abgelaufenen Versicherungskennzeichens auf dem E-Scooter. Bei der Verkehrskontrolle nahmen die Beamtinnen und Beamten gerötete Augen und vergrößerte Pupillen wahr. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis und Amphetamin. Die Einsatzkräfte untersagten dem 42-Jährigen die Weiterfahrt und ordneten eine Blutprobe an, die anschließend ein Arzt in einem Krankenhaus entnahm. Bei anschließenden Ermittlungen stellten die Polizistinnen und Polizisten fest, dass das abgelaufene Versicherungskennzeichen ursprünglich für einen anderen E-Scooter ausgegeben war.

Die Uniformierten fertigten Strafanzeigen. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariat bereits aufgenommen. (bh/jus)

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