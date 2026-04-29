Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260429-2: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Brühl (ots)

Unbekannte hebelten Tür auf

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern. Sie sollen am Dienstag (28. April) in Brühl in eine Wohnung eingebrochen sein und unter anderem Designerhandtaschen entwendet haben.

Gegenüber den alarmierten Polizistinnen und Polizisten gibt die Geschädigte an, dass sie gegen 8 Uhr ihre Wohnung im dritten Obergeschoss an der Pingsdorfer Straße verlassen habe. Bei ihrer Rückkehr gegen 18 Uhr sah sie die geöffnete Eingangstüre und verständigte umgehend die Polizei.

Die alarmierten Polizeikräfte stellten Hebelspuren fest und erfuhren von einer Zeugin, dass diese zwischen 11 Uhr und 12 Uhr verdächtige Geräusche gehört habe.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten nun Zeugen die im beschriebenen Tatzeitraum auf der Pingsdorfer Straße zwischen der Straße "In der Maar" und der Eichendorffstraße verdächtige Personen festgestellt haben, ihre Erkenntnisse telefonisch über die 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de mitzuteilen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummern, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (hw)

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