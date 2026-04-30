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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260430-2: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Erftstadt (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag (30. April) ist eine Radfahrerin (33) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (84) eines Ford gegen 9.30 Uhr auf der Heinrich-Lübke-Straße gefahren. Gleichzeitig habe die 33-Jährige die Bliesheimer Straße von der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Heinrich-Lübke-Straße überquert. Der 84-Jährige habe beabsichtigt, nach rechts auf die Bliesheimer Straße in Richtung Bliesheim abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Die Frau stürzte und zog sich die schweren Verletzungen zu. Ersten Erkenntnissen zufolge habe die Radfahrerin keinen Helm getragen.

Hinzugerufene Polizistinnen und Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Kreuzung bis etwa 11.50 Uhr. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützte die Polizeikräfte bei der Unfallaufnahme vor Ort. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis empfiehlt allen Rad- und Pedelecfahrenden sowie den Nutzerinnen und Nutzern von E-Scootern vor Fahrtbeginn einen passenden Helm aufzusetzen. Der Fahrradhelm verhindert keine Verkehrsunfälle. Er ist aber ein wirksamer Schutz gegen schwerwiegende Unfallfolgen und kann effektiv vor Kopf- und Gesichtsverletzungen schützen oder Verletzungsbilder zumindest abmildern. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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