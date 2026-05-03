Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Fahrzeuge nach verbotenem Kfz-Rennen sichergestellt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Kerpen - Zeugen beobachteten am 02.05.2026 gegen 21:00 Uhr einen roten, sowie einen grauen Audi, die auf der Erfttalstraße (L122) in Kerpen zunächst auf der Fahrbahn nebeneinanderstanden und diese anschließend mit hoher Geschwindigkeit befuhren. Alarmierte Polizeibeamte konnten die Fahrzeuge mit ihren Fahrern antreffen. Aufgrund des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen wurden die beiden Autos und die Führerscheine der Fahrer sichergestellt. Ein Fahrer leistete Widerstand gegen die Sicherstellung. Dabei wurde niemand verletzt.

Die Polizeibeamten fertigten entsprechende Strafanzeigen.

Hinweise zu den beschriebenen Fahrzeugen sowie der Fahrweise nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (pk)

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