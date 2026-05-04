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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260504-2: Fahndung nach flüchtigem Radfahrer- Zeugensuche

Frechen (ots)

Zwei E-Scooterfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem unbekannten Radfahrer auf einem Mountainbike, der am Freitagabend (1. Mai) in Frechen-Buschbell derart nah an E-Scooterfahrern (m32, w31) vorbeigefahren sein soll, dass diese stürzten und sich leicht verletzten. Der etwa 40 Jahre alte Mann mit schulterlangen, schwarzen Haaren soll zur Unfallzeit ein rotes T-Shirt und eine blaue Jeans getragen haben.

Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen fuhren der 32-Jährige und seine 31-jährige Begleiterin gegen 20.20 Uhr auf dem Geh- und Radweg entlang der Bonnstraße von der Anschlussstelle Frechen-Nord kommend in Richtung Aachener Straße. Von hinten habe der Flüchtige die beiden derart nah überholt, dass die 31-Jährige bei einem Ausweichmanöver mit dem vor ihr fahrenden 32-Jährigen kollidiert sei. Beide seien zu Boden gestürzt und zogen sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Radfahrer habe seine Fahrt in Richtung Aachener Straße fortgesetzt. Rettungskräfte brachten die E-Scooterfahrerin in ein Krankenhaus. Polizeikräfte sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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